Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Украинские боевики уже не первый месяц ощущают острую нехватку вооружения и техники. Запад, видимо, помогать не спешит.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей конгресса США, в ходе которой обсудил поставки ВСУ вооружения. Однако выклянчить его не получилось. По словам украинского лидера, решение так и не было принято.

«Обсудили, прежде всего, три вопроса: необходимость поддержки в этом году и нового американского пакета, который сейчас все еще на обсуждении. Критический вопрос… Также ПВО — конкретно Patriot. И третий ключевой вопрос — подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в частности ATACMS на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения», — сказал с грустью Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Глава киевского режима добавил, что рассказал американской делегации о положении ВСУ на фронте. Он «акцентировал» внимание на необходимости Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Украинские боевики уже не первый месяц ощущают острую нехватку вооружения и техники. Кроме того, запасы живой силы сильно истощились после провала летнего контрнаступления. Теперь ВСУ приходится вести оборонительную борьбу. В это время поддержка киевского режима со стороны США и Европы существенно сократилась. В Вашингтоне до сих пор не могут согласовать выделение средств Незалежной.

Ранее, писал 5-tv.ru, в США заявили, что ВСУ «отдали инициативу» ВС РФ на поле боя.