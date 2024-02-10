Лавров: Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Москва твердо убеждена в правильности выбранного внешнеполитического курса.

Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности извне, заявил глава МИД страны Сергей Лавров в обращении к коллегам по случаю Дня дипломатического работника. Для их предотвращения внешнеполитическая служба вносит свой вклад в сопровождение специальной военной операции и достижении ее целей.

«Их подвиг служит высоким эталоном сопричастности дипломатов судьбам всего народа. И сегодня в наших сердцах отзываются болью страдания русских людей Донбасса и Новороссии, жертв бесчеловечного, необандеровского режима Владимира Зеленского», — сказал Лавров. Его обращение размещено на сайте МИД РФ.

Как отметил Лавров, противники России применяют к стране наработанные столетиями методы демонизации, они не гнушаются даже личных нападок. Такое было каждый раз, когда Москва защищала свои интересы и интересы союзников.

«Психологическая устойчивость и уверенность в правоте своего дела неизменно отличали лучших представителей нашей профессии, — добавил он.

Вместе с тем Лавров сказал, что Москва твердо убеждена в правильности внешнеполитического курса, выбранного президентом России Владимиром Путиным.

«Сегодня РФ находится в авангарде стремительных перемен. Во многом именно мы задаем их направленность и темы. Это означает, что всем нам, без исключения, необходимо постоянно держать руку на пульсе, смотреть вперед, опережать на шаг наших недоброжелателей», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком случае Россия вступила бы в НАТО.