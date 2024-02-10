От Владивостока до Самары: ТОП-10 самых романтичных мест России

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Fotodesign Märzing

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Эксперты назвали лучшие места, где можно отпраздновать со второй половинкой День всех влюбленных.

Приближается самый романтичный праздник в году — День Святого Валентина. Многие пары уже заранее планируют этот день. Эксперты сервиса путешествий Tutu.ru назвали десять самых красивых мест в разных городах России, куда можно пойти с любимым человеком.

Первый в списке — маяк Токаревского во Владивостоке. Популярное место не только среди путешественников, но и местных жителей. Это отличная локация для проведения романтической фотосессии.

«Место очень популярное, поэтому наедине со своей второй половинкой остаться не получится. Но, несмотря на это, к маяку съездить стоит — достопримечательность и правда знаковая. Маяк действующий и обеспечивает проход судов», — отметили эксперты в беседе с изданием Газета.ру.

Также в сервисе путешествий рекомендуют посетить три достопримечательности в разных городах — Мост поцелуев в Краснодаре, Мост влюбленных в Тюмени и Метромост в Нижнем Новгороде.

Смотровая площадка Роза Пик на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи подойдет для пар, которые любят экстрим. Она находится на высоте 2320 метров. Тоже неплохое место для фотосессии в День всех влюбленных — ведь со смотровой площадки открывается шикарный вид на природу.

В этот день можно и просто прогуляться по городу. Главное — находиться в романтической атмосфере. Для этого прекрасно подойдут парк творчества «Муза» в Светлогорске, смотровая площадка «Царь-рыба» в Красноярске и набережная космонавтов в Саратове.

«Набережная космонавтов — одно из самых романтичных мест для прогулок в Саратове. Начните прогулку у речного вокзала, полюбовавшись мостом через Волгу, дойдите до популярной у горожан ротонды и дальше — до новой набережной», — посоветовали эксперты.

Еще два места, которые идеально подойдут для свидания, находятся в Ростове-на-Дону (Пушкинская площадь) и в Самаре (бывшая вертолетная площадка). Последнее место горожане называют «Вертолетка».

«Бывшая вертолетная площадка превратилась в зону отдыха с лавочками, детской площадкой и фонарями. Вид с «Вертолетки» — потрясающий: можно увидеть Волгу, Жигулевские горы и национальный парк «Самарская лука“», — заключили эксперты.

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