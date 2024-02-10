Любовный треугольник: психиатр вынес печальный вердикт Спирс и Лопес с Аффлеком

Фото: Zuma / ТАСС

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Действительно ли у Бритни Спирс была интрижка с Беном Аффлеком, и что на самом деле происходит в отношениях актера и Дженнифер Лопес?

Недавно американская поп-принцесса Бритни Спирс ошарашила поклонников заявлением о том, что якобы целовалась с женатым Беном Аффлеком. Как считает врач-психиатр Василий Шуров, знаменитость решила сообщить об интрижке с занятым актером вовсе не из-за того, чтобы подставить его перед любимой женой Дженнифер Лопес, а из-за тяжелой болезни.

«У Бритни Спирс диагностировано биполярное расстройство. Она вышла из-под опеки отца, не принимает препараты. Мы видим, что человек в мании ведет себя неадекватно: бесконечные танцы, странные посты. Это поведение неадекватного человека, который не осознает, что она подставляет. Это проявление болезни, она не хочет его подставить», — отметил специалист в беседе с 5-tv.ru.

Вместе с тем Шуров рассказал и об обстановке в семье Аффлек и Лопес. По его словам, между ними нет никакой любви. Хоть звездная пара к браку и шла на протяжении почти 20 лет, все это время между ними были и остаются созависимые отношения. Певица носится с мужем словно с ребенком из-за его ярой любви к алкоголю.

«Я не думаю, что они счастливы. Очевидно, что она решила гештальт закрыть в своей жизни и выйти наконец-то замуж», — подытожил Шуров.

Звездная пара к браку шла на протяжении почти 20 лет. Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

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