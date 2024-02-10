В Киеве улицу Булгакова переименовали в честь Кикабидзе

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Власти заявили, что сделали это якобы по согласованию с жителями украинской столицы.

В рамках дерусификации в Киеве переименовали улицу, названную в честь писателя Михаила Булгакова. Теперь она носит название в честь покойного советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщил киевский городской совет.

Секретарь совета Владимир Бондаренко объяснил, что «в Киеве не должно остаться наименований», связанных с Россией, «ее советским и имперским прошлым». Вместе с тем он заявил, что решение об изменении названия принималось якобы вместе с киевлянами.

Стоит отметить, что это не первая попытка откреститься от Булгакова. Так, уже не первый год националисты призывают исключить его произведения из школьной программы. А в августе 2022 года со стены одного из зданий Киевского национального университета была снята установленная в его честь мемориальная доска.

Кикабидзе же, хоть и прославился в СССР, но в последние годы своей жизни яро выступал против России, поддерживал националистические силы, пришедшие к власти на Украине после государственного переворота 2014 года.

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