Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотного катера рядом с Крымом
Виктория Алакоз 34 0
МО сообщило об уничтожении украинского беспилотного катера рядом с Крымом
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Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Hashem Zimmo
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Попытка атаки была успешно пресечена.
В юго-западной части Черного моря уничтожен следовавший в направлении Крыма безэкипажный катер ВМС Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что противник был замечен около 20:30 по московскому времени.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота», — сообщили в ведомстве.
Прежде стало известно, что ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотниками, станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ.