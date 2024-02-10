«Людей запутали»: глава Харьковской области назвал украинцев и русских одним народом

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Как бы Запад ни пытался стравить два народа, рано или поздно все встанет на свои места, уверен Виталий Ганчев.

Украинцы и русские являются братским народом, несмотря на все попытки Запада разъединить их, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА Новости.

«То, что мы сегодня наблюдаем, в определенной степени можно назвать гражданской войной. Но люди не поменялись. Мы по-прежнему один народ», — сказал Ганчев.

Он напомнил, что русских и украинцев начали стравливать с 2014 года, когда западные элиты пытались разъединить народы. В какой-то степени у них это получилось. Но со временем, уверен Ганчев, все вернется на круги своя.

«Людей запутали, задурили голову, и нужно время, чтобы, так скажем, „вернуть их в сознание“. Но это произойдет. Рано или поздно все станет на свои места», — подытожил он.

К слову, президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто повлиял на срыв переговоров России с Украиной.