Правительство продлило до 2040 года разрешение поставок газа с «Ямал СПГ»

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Ранее оно было ограничено 31 декабря 2024 года.

Правительство России продлило до 2040 года разрешение поставок сжиженного природного газа с «Ямал СПГ» бывшей структуре «Газпрома» SEFE Marketing& Trading. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Проект «Ямал СПГ» в 2015 году подписал долгосрочный контракт на поставку Yamal Trade компании Gazprom Marketing & Trading Singapore почти трех миллионов тонн сжиженного природного газа в год с проекта «Ямал СПГ». Газ планировалось поставлять на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, преимущественно в Индию.

Прежде президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия готова поставлять газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока». Он отметил, что газопровод был поврежден, однако одна труба «жива-здорова». Именно по ней можно вести поставки в Европу, однако Германия противится этому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто начал потреблять больше газа в ЕС.