Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

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Украинский народ хочет вернуть уже бывшего главкома ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский снял с поста главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В связи с этим событием в Киеве на площади Независимости люди провели акцию с требованием вернуть Залужного, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Собравшиеся протестующие выкрикивали фразу: «Зелю геть!», которая означает: «Зеленского — вон!» Собралось около 70 человек, что не сказать о правоохранительных органах, которых почти не было. Народ выступает против решения своего президента.

Накануне стало известно, что на место Залужного назначен Александр Сырский. Он командовал сухопутными войсками Украины. Многие аналитические СМИ пишут, что Зеленский убрал с поста Залужного не просто так. Лидер Украины боится, что бывший главнокомандующий может представлять ему угрозу в политической среде.

Тем не менее Зеленский присвоил экс-главкому звание Героя Украины и поблагодарил его за годы защиты страны. При этом глава киевского режима уверен, что Сырский будет достойной заменой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ.