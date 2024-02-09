Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз» Грег Финли

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Причина смерти артиста не уточняется.

Американский актер Грег Финли умер в возрасте 76 лет. Артист скончался 1 февраля во время отпуска в гостях у родственников, сообщило издание THR со ссылкой на его сына. Причина смерти не уточняется.

Актер кино, сериалов и дубляжа известен своей ролью в популярном сериале 90-х годов «Беверли-Хиллз, 90210». Картина рассказывает об американской молодежи девяностых, об их реальной жизни. Он участвовал в создании и таких известных фильмов, как «Дом 3: Шоу ужасов», «Ворон», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Мистер Няня», «Закон Мерфи», «Защищая твою жизнь», «Роботех».

На пенсию Финли ушел в 2018 году, хотя все равно появлялся в фильмах, например, в документальном сериале «Король, которого никогда не было». Примечательно, что актер был востребованным ADR-специалистом. Он занимался синхронной перезаписью реплик для улучшения качества звука в кинопроектах.

Финли ходил в ту же школу, что и Николас Кейдж, Ленни Кравиц и Дэвид Швиммер. Полтора года служил в спецназе во Вьетнаме.

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