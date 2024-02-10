Спишут в утиль? Что ждет Залужного после увольнения

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Какая страна может «взять под крыло» уже бывшего главкома ВСУ?

В четверг, 8 февраля, официально подтвердилась информация об отставке Валерия Залужного. Новым главкомом ВСУ был назначен генерал-полковник Александр Сырский. Но какая судьба ждет Залужного, которого многие аналитики считают главной политической угрозой для президента Украины Владимира Зеленского? Об этом в беседе с сайтом URA.RU рассказал политический обозреватель Владимир Скачко.

«Соединенные Штаты перевели его в „лист ожидания“, для того чтобы использовать повторно, применив его популярность в армии, какую-никакую известность на Западе, приобретенный боевой опыт. Это нужно, чтобы в нужный момент сковырнуть и Зеленского, и Сырского, и всех остальных. Тогда он сможет возглавить новую хунту, которая до конца должна выполнять задачи, поставленные перед Украиной», — считает эксперт.

Также не исключен вариант того, что Зеленский попробует использовать Залужного в качестве «козла отпущения» и возложить на него все неудачи Украины на фронте, отправив бывшего главкома на скамью подсудимых.

Возможно и то, что Залужного просто-напросто «спишут в утиль», перестав упоминать его имя и не назначая его ни на какие должности. При таком раскладе его ждет политическая смерть и невозможность строить карьеру в будущем.

Однако, по неподтвержденной информации, Залужного может «взять под крыло» Великобритания, а не США. Высказываются предположения, что оттуда он будет действовать в качестве искусственной оппозиции к режиму Зеленского, зарабатывая себе все больше народного доверия.

Ранее, писал 5-tv.ru, Залужный заявил, что на данный момент не занимает никаких должностей.