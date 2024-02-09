Врачи спасли Михаила Боярского от инфаркта

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Артисту провели плановую операцию на сердце.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес плановую операцию на сердце. О проблемах с самым важным органом у артиста стало известно в конце осени прошлого года. Тогда его экстренно госпитализировали в предынфарктном состоянии.

Как сообщило издание 78.ru, хирургическое вмешательство провели врачи Мариинской больницы. Операция позволила спасти Боярского от инфаркта. Ему провели малоинвазивную процедуру — коронарографию и стентирование в коронарных артериях.

Уже наблюдается положительная динамика — сердце артиста исправно сокращается и нормально качает кровь.

Прежде стало известно, что у народного артиста России Александра Панкратова-Черного случился сердечный приступ. Медики диагностировали у него пароксизмальную форму фибрилляций предсердий. Кроме того, как рассказывал 5-tv.ru, в результате неудачного падения у актера оказались сломаны пять ребер.