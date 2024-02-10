«Солнцепеки» выжигают позиции ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ: «Солнцепеки» уничтожили на купянском направлении укрепления ВСУ
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Огнеметная система «Солнцепек»
На этих кадрах показана работа расчета тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» на купянском направлении. На этом участке фронта бойцы уничтожили долговременные укрытия украинских боевиков — блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были поражены вместе с находящейся в них живой силой противника.
Военнослужащие ВС РФ уже неоднократно отмечали эффективность «Солнцепека». Эта боевая машина не имеет аналогов в мире.
Работа беспилотников в зоне СВО
А на этих кадрах уже показана работа расчетов разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Зала» и барражирующих боеприпасов «Ланцет» на одном из участков фронта.
Эти расчеты ежедневно уничтожают и выводят из строя боевую и специальную технику украинских националистов. Поиск цели, контроль ее поражения и корректировка огня осуществляется при помощи беспилотников «Зала». А для уничтожения орудий применяются барражирующие боеприпасы «Ланцет». Прямым попаданием они выводят вражескую технику из строя.