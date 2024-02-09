«Появилась спонтанно»: ST рассказал о творческих планах после выхода трека «Дай мне сил»

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Исполнитель согласен, что такие песни очень нужны обществу.

Музыкант ST (Александр Степанов) рассказал 5-tv.ru о своих творческих планах после выхода трека «Дай ему сил», который понравился российским военным во время концерта исполнителя в зоне спецоперации.

Он поделился, что песня «Дай ему сил» родилась спонтанно, наверное, поэтому, стала такой популярной. Артист отметил, что в дальнейшем тоже, возможно, будет писать подобные хиты.

«Песня „Дай ему сил“ она, знаете, появилась так спонтанно, я думаю, поэтому, у нее и складывается такая судьба. Поэтому, у меня есть еще зарисовки, но, посмотрим. Но я не хочу, чтобы это превращалось, знаете, в какое-то „надо писать“. Хотя, писать такие песни действительно надо, поэтому, посмотрим», — сообщил ST.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что исполнитель ST рассказал о создании трека «Дай ему сил».