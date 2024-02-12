🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 12 февраля, первая половина дня обещает быть спокойной. Многие смогут завершить старые дела и взяться за что-то новое. Смело обращайтесь за помощью к близким — они дадут полезные советы.

♈ Овны

Без необходимости сегодня лучше не вступать в споры с коллегами, начальством или подчиненными. Ни к чему хорошему это не приведет. Все общение в течение дня будет окрашено негативными эмоциями. Будут жалобы, претензии и опасения.

Даже благие намерения могут быть сдобрены недовольством и критикой. Здоровье подведет, да и питомцы начнут капризничать. В общем, все важные переговоры лучше отложить.

Космический совет: есть большой риск клеветы и разочарований. Уделите время духовным практикам.



♉ Тельцы

Ответственные деловые переговоры стоит отложить — сегодня плохой день для обсуждения важных вопросов. Причем не только на работе, не понимайте серьезные темы ни с друзьями, ни с родней.

Возрастет риск неожиданного поворота беседы, да и в целом все вряд ли пройдет гладко. Поэтому лучше просто приятно провести время со своими близкими, не стремясь выяснять отношения.

Космический совет: сбавьте обороты. Сегодня лучше сузить круг общения и разобраться в себе.



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♊ Близнецы

Вам нужно сбавить темп и вместо поездок остаться дома или в офисе. Сейчас вам нужно спрятаться от суеты в каком-то тихом месте. Важно отложить все переговоры и совещания, новые знакомства.

Вы можете что-то упустить или показать себя не лучшим образом. Весь день вас будут преследовать навязчивые мысли, вопросы, на которых нет ответа. Но важно уметь расслабляться и избавляться от напряжения.

Космический совет: полезно отдохнуть на природе и сходить на прогулку на свежем воздухе. Расслабьтесь немного.

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♋ Раки

Кажется, вас ждут новости о финансах и налогах. Возможны неоднозначные переговоры. Например, зайдет в тупик спор о зарплате, долге или компенсации. Не сможете решить, как воспитывать детей.

О неприятностях забыть не удастся, но тем не менее день даст возможность из смягчить. Побалуйте себя выпечкой или чем-то сладким — это поможет ненадолго забыть о проблеме.

Космический совет: не забывайте пить витамины в зимнее время. Сегодня есть шанс упрочить лидерство на работе.

♌ Львы

Вас ждет неприятный разговор или негативные новости. Но важно не поддаваться унынию, которое может на вас нахлынуть.

Но не ищите утешение во вредных привычках — алкоголе, сладостях или играх — они могут лишь усугубить ситуацию. И еще сильнее испортить отношения с собой и окружающем миром. Лучше займитесь духовными практиками.

Космический совет: уверенность в своих силах принесет вам денежный доход. Вера в себя поможет во всех начинаниях.

♍ Девы

Вы тонко чувствуете психологическую атмосферу в доме и сами влияете на нее, обозначая свою позицию. Негатив в прошлом может вновь испортить отношения с семьей.

Будьте готовы к спорам, насмешкам, критике и недоверию. Сейчас неудачное время для задушевных бесед и обсуждения важных вопросов. Лучше отстраниться и побыть наедине с собой.

Космический совет: займитесь профессиональным образованием, пришло время. Полезно получать новые знания.





♎ Весы

Предосторожность — то, на чем нужно сфокусироваться сегодня. Обходите «острые углы», не вступайте без нужды в перепалки и не общайтесь с теми, кто вам не нравится. Ходить непривычным маршрутом тоже лучше не стоит.

А все неизбежные контакты лучше сводить к минимуму. Не самые лучшие впечатления вам доставят поездки, поэтому лучше оставаться дома. Гармонию вы сможете найти в тишине и одиночестве, вне суеты.

Космический совет: экономьте деньги, скоро они могут вам неожиданно понадобиться. Пора строить планы на будущее.



♏ Скорпионы

Скорпионам стоит избегать новых и необязательных переговоров, но лучше не уходить от обсуждения жизненно важных тем с предысторией, не уклоняться от конструктивных семейных совещаний и от общения с юристами.

Хорошая сторона этого дня — можно утешиться приятными эмоциями: мечтами, творчеством, чувственными радостями. Не стоит портить злопамятностью и навязчивым выяснением отношений любовную гармонию.

Космический совет: благоприятный день для выгодных знакомств. Вы сможете укрепить отношения.

♐ Стрельцы

Хотите добиться успеха? Сегодня не проводите никаких важных переговоров. Любой разговор может быть отложен или отменен, а предложение подвергнется критике. Даже если получится заключить контракт, то вряд ли он будет удачным.

А сам момент подписания пройдет не в самой ровной психологической атмосфере. Как бы мирно вы не были настроены, скажется раздражение последних дней, к которому может добавиться давняя неприязнь или недоверие.

Космический совет: проведите время с семьей и детьми. Не забывайте, что это главная ценность в жизни.

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♑ Козероги

Сегодня звезды рекомендуют следовать за своим эмоциональным и духовным ориентиром. День поможет поддерживать гармонию с самим собой, если вы сфокусируетесь именно на себе и своих хобби. Возможно и материальные вознаграждения.

Зато пострадать могут переговоры и и исследования. Получить удовлетворение в этих сферах не удастся. Вместо подсказки можно получить порцию критики.

Космический совет: избегайте сегодня шумных компаний. Постарайтесь провести день в спокойствии.





♒ Водолеи

Ваш способ избежать споров, скандалов и неприятностей может стать умение уйти в себя. Способность чувствовать, верить и мечтать даст сил принять как должное обидную критику, разочарование или разлуку.

Любовь и музыка помогут убежать от плохих мыслей и вернуть хорошее настроение. Отложите все рутинные дела и деловые встречи, лучше посветите больше времени своему хобби и отношениям с самим собой.

Космический совет: кажется, вы давно не ходили к стоматологу. Пришло время заняться своим здоровьем.



♊ Рыбы

Сегодня вам очень захочется высказаться, но этого лучше не делать. Вы можете грубо сформулировать предложение, сказать что-то с неправильной интонацией и встретить большую порции критики.

Постарайтесь избегать переговоров. А если собеседование будет отменено, а встреча отложена без вашего участия, значит судьба заботится о вас. Не стоит унывать.

Космический совет: избегайте разговоров с начальством. Есть риск попасть под горячую руку случайно.

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