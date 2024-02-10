Путин рассказал Карлсону об отношениях НАТО с РФ в последние 30 лет

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Запад всеми силами пытаются помешать своим гражданам увидеть беседу российского лидера с журналистом. Но не получилось — произошел прорыв информационной блокады.

В США всеми способами пытаются помешать своим гражданам посмотреть интервью с российским президентом Владимиром Путиным, которое он дал журналисту Такеру Карлсону. Американский поисковик Google выдает на запросы какие-то обрывки, а центральные каналы за океаном вообще делают вид, что ничего не произошло.

Разгадка проста — Владимир Путин очень много говорил и про ошибки США, и про новый мир, который Штаты почему-то стараются не замечать. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что количество просмотров интервью Путина приближается к 100 миллионам. Какие главные заявления сделал российский лидер — читайте в нашем материале.