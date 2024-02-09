Захарова о реакции властей США на интервью Путина Карлсону: «Заморгали!»

Захарова: реакция США на интервью Путина с Карлсону говорит о лживости Запада

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Беседа российского лидера и американского журналиста наделала много шума, без преувеличения, во всем мире.

Реакция США на беседу Владимира Путина с Такером Карлсоном говорит о лживости западных властей, в которую невозможно поверить. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркивает, что таким образом Соединенные Штаты перечеркивают собственные заявления о восхвалении плюрализма мнений, теряя роль самопровозглашенных мерил в сфере прав человека, демократии и свободы слова.

«Сергей Викторович Лавров пару лет назад говорил, что есть такая игра, которая по-английски звучит как „to chick“: кто первый моргнет. Вот в данном случае американцы моргнули, а потом заморгали», — говорит Захарова.

Дипломат также указала на избирательность властей США, которых больше интересует соблюдение прав иностранных журналистов в третьих странах, в то время, как чилийский журналист Гонсало Лира с гражданством США был зверски замучен в украинской тюрьме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова поделилась своим мнением об интервью Путина журналисту Карлсону.