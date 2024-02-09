Из первых уст: главные заявления Путина в интервью журналисту Карлсону

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Общая продолжительность выложенной записи беседы — два часа семь минут и 18 секунд.

Главная новость сегодня только одна — прорыв западной информационной блокады, который случился этой ночью. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным без лишних телевизионных фокусов, монтажа и прочего.

К этой минуте количество просмотров приближается к 100 миллионам. И это только в соцсети X (прежнее название Twitter). Есть же еще и другие платформы. Почему это так важно? Западный зритель узнал о событиях вокруг Украины из первых уст. Именно этой теме была посвящена большая часть беседы. И выяснилось, что и сам Такер не до конца понимал всех нюансов. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником.