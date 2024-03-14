«Формат сочетания стихов и юмора»: возможно ли привить молодежи любовь к книгам

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Любовь к литературе должна зарождаться прежде всего в самом человеке.

В современном мире цифровизация заменила многие привычные сферы жизни. Люди стали все чаще пользоваться онлайн-услугами, а чтение книг молодежи заменил просмотр коротких видеороликов в социальных сетях, которые понижают уровень концентрации человека, ухудшают его память, а также ведут к недостаточному получению по-настоящему ценных и емких знаний. Какие инструменты можно использовать, чтобы вернуть любовь к литературе молодому поколению, российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.ru на закрытой светской презентации нового сборника стихов «МНОГОГРАННЫЙ 2.0» популярного поэта и блогера Дмитрия Кравченко.

Актер Сергей Друзьяк откровенно признался, что в юном возрасте не особо любил читать книги, а сейчас его, наоборот, тянет к литературе, однако найти на чтение время в бешеном московском графике крайне проблематично.

«Мы, когда поступили в институт, нам мастер сказал каждый день не меньше 50 страниц надо читать. Это очень сложно, почти невозможно. Это невозможно. Но надо стараться», — с улыбкой на лице подметил Сергей Друзьяк.

По мнению актера, любовь к книгам привить возможно, выбирая себе правильное окружение, — людей читающих и интересующихся.

Поэт и блогер Дмитрий Кравченко, презентовавший в светский вечер свою восьмую книгу «МНОГОГРАННЫЙ 2.0», отметил, что популяризировать литературу нужно своим собственным примером, а любовь к книгам зарождается внутри самой семьи, поэтому начинать важно с себя.

«У меня большой канал, много подписчиков в разных социальных сетях, и все мои ролики, весь мой контент направлен как раз на то, чтобы просвещать молодое поколение. Мне удалось найти тот формат сочетания стихов и юмора, который позволяет привлечь молодежь к этому делу», — рассказывает Кравченко.

У солиста группы «Интонация» Дэна Гладкого как раз родилась любовь к прозе и поэзии благодаря влиянию его отца, а роман Пауло Коэльо «Алхимик» и вовсе заставил певца поверить в свою мечту.

«Мне кажется, все зависит от воспитания лично каждого человека. А также, мне кажется, очень важно, чтобы были услышаны такие люди как Дмитрий, кто популяризует хорошее творчество. И это касается не только поэзии, но еще и музыки, кино», — считает Дэн Гладкий.

«Клиповое мышление, перенасыщенность контентом любого развлекательного жанра отвлекает от того, чтобы человек смотрел внутрь себя. Мы настолько в современном обществе стараемся от себя сбежать, мы пытается воспринимать информацию со стороны. И вот только последние три-пять лет появился запрос, люди снова начали задумываться: „А кто есть я?“. Особенно на фоне того, что происходило в стране», — уверен певец Владимир Брилев.

Поэт и прозаик Дмитрий Воденников считает, что «слово» продолжает жить среди молодого поколения, а желание его перенести в видео-формат является лишь побочным эффектом трансформаций, которые происходят с людьми в нынешнем веке. Любовь к литературе, по мнению поэта и прозаика, должна зарождаться прежде всего в самом человеке.

«Любовь нельзя привить. Любовь нельзя заслужить. Это самая большая грустная мысль, которая вас посетит рано или поздно. Нельзя заслужить любовь. Ее можно получить как подарок. По щелчку», — убежден Воденников.

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