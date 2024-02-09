«Жизнь одна»: Ольга Бузова сделала заявление об онкологии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В марте знаменитость намерена пройти обследование в одной из клиник.

Российская певица Ольга Бузова сделала важное заявление об онкологии. Новостями певица поделилась с подписчиками в своем личном блоге, рассказывает издание dni.ru.

Актриса, телеведущая и знаменитая исполнительница добилась значительных успехов и уже давно завоевала сердца поклонников. Звезда очень любит делиться со своими фанатами подробностями личной жизни и часто выкладывает различные фото и видео.

Накануне Бузова призвала аудиторию внимательно следить за собственным здоровьем и вовремя проходить необходимые медицинские обследования. После известия о том, что король Великобритании Карл III болен раком, знаменитость решила посетить из профильных клиник, чтобы провериться на онкологию.

Певица напомнила, что в современное время онкоцентры открываются по всей России.

«Я планирую это сделать в марте. Жизнь у нас реально одна», — верно подчеркнула Ольга Бузова.

Всем подписчикам артистка пожелала крепкого здоровья и выразила свое сожаление монарху и тем, кто в данный момент тяжело болеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Сеть попал видеоролик конфликта Бузовой и Седоковой.