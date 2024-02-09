ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА, станцию РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные улучшили свое положение на донецком направлении.

Армия России уничтожила пункты управления беспилотниками, станции РЭБ и склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

За минувшие сутки ВС РФ нанесли ряд ударов на донецком направлении, целями которых стали военные объекты на территории Украины.

«Поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ», — сообщает военное ведомство РФ.

Также на данном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, противник потерял до 300 боевиков убитыми и ранеными, а также технику.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны сообщило о возвращении из плена 100 российских военных.