Путин обсудил с членами Совбеза минимизацию последствий паводков и пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Emergencies Ministry; 5-tv.ru

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Мероприятие традиционно прошло в конце недели в Кремле.

Президент России Владимир Путин провел в пятницу, 9 февраля, заседание Совбеза. С членами организации российский лидер обсудил минимизацию последствий паводков и пожаров.

«К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия. Давайте сегодня об этом и поговорим», — начал заседание Путин.

Докладчиком стал глава МЧС России Александр Куренков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил с членами Совбеза реализацию положений концепции внешней политики РФ.