«Не просто офицер»: выявлены позорные подробности о родственнике главы МИД ФРГ Бербок

Bild: дедушка главы МИД ФРГ Бербок был ярым нацистом и поклонником Гитлера

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Willnow

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Кем оказался дедушка министра иностранных дел Германии?

Дед главы МИД Германии Анналены Бербок был ярым нацистом и гитлеровцем. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на всплывшее досье предка руководителя внешнеполитического ведомства страны.

Согласно документу, полковник Вальдемар Бербок участвовал во Второй мировой войне на стороне фашисткой Германии, был сторонником Адольфа Гитлера и даже являлся обладателем военных наград за заслуги перед Третьи Рейхом.

«Вальдемар Бербок был не просто офицером, но и ярым сторонником нацизма», — говорится в публикации.

В досье немецкий офицер Бербок характеризуется как жесткий и безжалостный к врагам член нацистской партии.

При этом утверждается, что сама глава МИД ФРГ не знала о позорной биографии своего близкого родственника.

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