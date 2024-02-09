Экс-главкому ВСУ Залужному присвоили звание Героя Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Указ об этом подписал сам Зеленский. А накануне военачальник был отстранен от своей должности, что уже прокомментировали и в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил экс-главкому ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины. Информация об этом следует из официального указа.

Накануне Залужный был отстранен от должности. Как отмечал он и Зеленский, украинской армии нужны перемены. Командовать Вооруженными силами Украины теперь будет Александр Сырский.

Сегодня уже, спустя сутки после отставки, Залужному присвоили звание Героя Украины за выдающиеся заслуги.

«За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — указано в документе, который подписал Зеленский.

На отставку Залужного уже отреагировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, перестановки в руководстве киевского режима никак не скажутся на ходе российской спецоперации — она будет продолжена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как боевики ВСУ прозвали нового главкома Сырского.