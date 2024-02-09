Ракету-носитель со спутником Минобороны запустили с космодрома Плесецк

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Связь с космическим аппаратом устойчивая.

Ракета «Союз-2.1В» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ.

Как сообщили в нашем военном ведомстве, связь с космическим аппаратом устойчивая, а его бортовые системы работают штатно.

В конце 2023 года Россия провела два запуска ракеты «Союз» с Плесецка. А всего за минувшей год провели около 20 пусков.