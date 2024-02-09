«Решающий этап»: в Британии предостерегли Зеленского от новых ошибок

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Чего ждать главе киевского режима от нового главкома и что дальше делать с Залужным?

Увольнение главкома ВСУ Валерия Залужного означает для Украины начало нового этапа, в оценке которого Владимир Зеленский, вероятно, ошибется. Об этом сообщает британское издание The Economist.

Авторы материала отмечают, что отставка Залужного, который был гораздо популярнее среди военнослужащих Украины, нежели президент, несет политический характер. Но решение главы киевского режима не может не сказаться на положении ВСУ на фронте, которое, к слову, и без того весьма плачевное.

«Но увольнение генерала арестовывают по другой, более важной причине. Это знаменует собой новый и решающий этап в войне, в котором Зеленский рискует ошибиться», — говорится в материале.

Британские аналитики также отмечают, что для украинцев Залужный — настоящий герой, и его исчезновение так или иначе повлечет за собой последствия. А Зеленскому стоит несколько раз подумать и предложить бывшему главкому какую-то серьезную должность, чтобы не разочаровать ни его, ни сторонников.

Тем более, что, как подчеркивает издание, олигархи, которых до сих пор предостаточно на Украине, запросто могут увидеть в Залужном некий инструмент для достижения своих интересов. И вопрос лишь в том, какие цели есть у самого генерала.

Владимир Зеленский освободил Валерия Залужного от должности главкома ВСУ и назначил на его место Александра Сырского 8 февраля 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как боевики ВСУ прозвали нового главкома Сырского.