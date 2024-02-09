«Мой главный мужчина»: Гузеева призналась в любви за спиной у мужа

Лариса Гузеева призналась в любви к мужчине за спиной у мужа Игоря Бухарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитая ведущая помогла сотням людей построить любовь, однако ее личную жизнь нельзя назвать удачной.

Российская телеведущая Лариса Гузеева призналась в любви мужчине, но речь не идет об измене. В своем личном блоге она назвала своим главным мужчиной в жизни сына Георгия и показала его детское фото.

«Мой главный мужчина», — цитирует ее издание dni.ru.

Свою публикацию знаменитость сопроводила сердечком, чтобы подчеркнуть силу своей материнской любви к наследнику.

Всего у Ларисы двое взрослых детей от разных мужчин, а браков у телеведущей было три. Историю ее личной жизни нельзя назвать полностью счастливой, хотя многим она помогла обрести любовь.

Первый ее муж скончался от наркотической зависимости, а второй брак распался всего за несколько дней до появления Георгия на свет в 1992 году.

С 1999 года Гузеева состоит в браке с бизнесменом Игорем Бухаровым. Она подарила ему дочь Ольгу и, кажется, наконец-то обрела семейное счастье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Николаева призналась, что ждет ребенка от бывшего Анастасии Волочковой.