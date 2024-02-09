«Ответ будет»: в МИД оценили последствия 13-го пакета санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Евросоюз, по данным СМИ, планирует ввести очередные меры 24 февраля 2024 года.

Россия даст симметричный ответ на 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По словам Глушко, в случае принятия европейским содружеством очередного пакета санкций Россия поступит в соответствии с его наполнением, которое будет внимательно изучено.

«Будут приняты соответствующие решения, которые будут предполагать, во-первых, меры по минимизации воздействия этих санкций, во-вторых, ответные меры, которые мы сочтем необходимыми», — подчеркнул заместитель главы МИД РФ в беседе с ТАСС.

Обсуждение принятия 13-го пакета санкций против России назначено на 24 февраля 2024 года. По некоторым данным, под новые ограничения могут попасть более 200 физических лиц и компаний из России, которые, по мнению стран ЕС, изготавливают оружие для РФ и снабжают ее важными технологиями и электроникой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как западные санкции помогли экономике России.