Судебные приставы ищут Влада Бумагу из-за крупных долгов перед налоговой

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Блогер не удосужился заплатить штрафы. Сейчас он находится в Дубае.

Российского блогера Влада Бумагу разыскивают судебные приставы из-за долгов. Об этом 5-tv.ru рассказал источник, близкий к ситуации. Известно, что сейчас блогер находится в Дубае.

Знаменитость умудрился не оплатить несколько штрафов от ГИБДД, общая сумма которых не превышает 3,5 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Влад А4 впервые станет отцом. Его избранница Юлия Годунова находится на последних месяцах беременности. Интернет- звезда опубликовал в блоге фотографию, на которой запечатлена его девушка с заметно округлившимся животом.