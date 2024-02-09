«Никогда не догнать»: Запад испугался действий России в Арктике

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Тем временем деятельность Арктического совета перешла в функционирование на малых оборотах. Как отмечали в МИД, Россия может выйти из организации.

Арктический регион может попасть под полное влияние России и Китая. Именно это боится Запад, пишет издание Daily Mail.

«Запад уже отстает от России в развитии Арктики, <…> он может никогда ее не догнать, и тогда арктический регион полностью попадет под сферу влияния Москвы и Пекина», — указывается в материале СМИ.

По данным журналистов, Россия обгоняет Запад на более чем десять лет. В качестве примера приводится единственный действующий западных ледокол в Арктике, и тот построен в 70-х годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по комментарию МИД, Россия может выйти из Арктического совета, если деятельность организации не будет соответствовать российским интересам.

В Арктический совет, который был учрежден в 1996 году, входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Организация была создана для взаимодействия в регионе и, в частности, обеспечения там защиты окружающей среды. Однако в марте 2022 года западные страны приостановили участие в знак протеста спецоперации России на Украине.