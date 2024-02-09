Захарова: президент Путин один из наиболее открытых деятелей современности

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Российский лидер является одним из самых открытых президентов.

Российский лидер Владимир Путин является одним из самых открытых президентов в мире. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о большом интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Она подчеркнула, что президент РФ всегда открыт для медийного и публичного общения. Дипломат не голословна, так как ей в ходе своей работы с медиа и журналистикой было, с чем сравнить.

«Недостатка в интервью или общению прямом никогда не было», — сообщила представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.u сообщил, что число просмотров интервью Владимира Путина Такеру Карлсону превысило 50 миллионов. Под постом журналиста в социальной сети Х количество комментариев уже перевалило за 33 тысячи.