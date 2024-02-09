«Политика занавеса провалена»: Пушилин о важности интервью Карлсона с Путиным

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

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Запрос на правдивую информацию сегодня растет, поэтому беседа журналиста с российским президентом вызвала такой большой интерес.

Американский журналист Такер Карлсон, взяв интервью у президента России Владимира Путина, показал провал западной политики по информационному занавесу. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Сегодня в обществе растет запрос на правду, и именно она показана в беседе с российским лидером.

«Им (западным элитам. — Прим. ред.) все тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи — запрос на правду в мировом сообществе растет. Американский журналист, чувствуя эту востребованность, обратился к первоисточнику — Владимиру Путину», — пояснил Пушилин.

Он добавил, что западная аудитория сможет найти ответы на все свои вопросы.

Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. По последним данным, его посмотрели более 50 миллионов пользователей. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший американский разведчик Скотт Риттер оценил интервью Карлсона с Путиным.