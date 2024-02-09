Спокойно беседуют, пока весь мир бьется в истерике: западные аналитики обсуждают интервью Путина

Фото, видео: Гавриил Григоров / ТАСС; 5-tv.ru

Интервью российского лидера стало центральной темой для СМИ, несмотря на попытки других занять первые полосы.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже стало самой обсуждаемой темой в Соединенных Штатах. И этому не смог помешать даже Джо Байден, который минувшей ночью неожиданно выступил с неанонсированным обращением к нации.

Это произошло спустя пару часов после публикации разговора Карлсона с российским лидером. Байден, видимо, в очередной раз забывшись, даже заявил, что знает об интервью, однако никак его не прокомментировал.

Зато американцы комментируют активно. В соцсетях они пишут, что им нужен такой же лидер, как Путин, а не Байден, который слаб и разрушает их страну. Как еще реагируют на Западе, знает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Американский Белый дом до последнего пытался отбить все желание смотреть интервью Путина.

«Не стоит принимать за чистую монету все, что он говорит», — призывал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

А CNN и вовсе давало отрывок из разговора без звука. Самого Такера, который просто профессионально выполнял свой журналистский долг, на Родине обвинили чуть ли не в госизмене и агентурной работе на Кремль. Российскому послу в США пришлось реагировать — не без иронии и сарказма в адрес оппонентов.

«Я думаю, что это очень полезно, у многих просто пелена с глаз спадет. Такера Карлсона в посольстве не было. Я был бы очень рад поприветствовать его в посольстве, выпить с ним чашку чая, чашку кофе, и пускай он мне объяснил бы, почему для демократической партии так неважна ситуация на южной границе», — сказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

А зрители по всему миру буквально будильник ставили, чтобы точно не пропустить. Ну а в США — вечерний прайм-тайм.

«Все, что мы слышим, — это Россия, Россия, Россия плохая. А я вот не думаю, что русские плохие, а другого нам и не рассказывают», — говорит американец Джон Колопи.

«Люди просто многого не знают о том, что происходит в России, почему случилась война, а ведь не все не так просто», — комментирует другой.

В первых рядах — Илон Маск, отказавшийся удалять из своей соцсети столь неугодный для западной элиты контент

«Смотрю это сейчас», — написал американский миллиардер.

Двухчасовой урок истории пошел на пользу всем — и простым, и высокопоставленных американцам.

«Подавляющее большинство людей жаждет знаний, и это интервью дало им бесценную информацию. его будут смотреть снова и снова. Оно проделает долгий путь, информируя западную аудиторию, и, надеюсь, повлияет на избирателей, чтобы они оказали давление на политиков и заставили их положить конец конфликту между Россией и Украиной», — считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Сквозь зубы, но и ведущим мировым СМИ пришлось признать еще один «звездный час Владимира Путина». The New York Times особенно подчеркивают «нехарактерную сдержанность» российского президента и его «тактическую уверенность» на фоне весьма «уязвимых позиций» основного противника — трудности на поле боя, застопорившаяся военная помощь Украине, а по обе стороны Атлантики набирают силу политики, дружественные Кремлю.

«Владимир Путин не выглядит изолированным. И в Америке он набирает популярность», — пишет The New York Times.

«Трудно найти президента, который так хорошо знает историю, свою страну, может свободно говорить о разных вещах. А теперь сравните его с нынешним президентом США или даже почти с любым другим западным лидером — равного ему нет», — заявляет подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

От риторики «не смотрели, но осуждаем» западная пресса уже вовсю разбирает вышедшее интервью на цитаты. Конечно же, по самой актуальной для своих стран повестке:

Владимир Путин заявляет Западу, что Россия не может быть побеждена Украиной, пишет на своих страницах Le Monde. Bloomberg подхватывает: российский президент занял жесткую позицию по этому украинскому вопросу.

А Daily Mail спешит успокоить, наконец, прибалтов: Путин говорит, что о вторжении России в Польшу или Латвию «не может быть и речи». Кстати, эту цитату разобрало большинство СМИ.

«Было очень интересно, когда президент Путин сказал, что он хочет мира. „Мы не хотим войны с вами. Но если вы хотите продолжать этот конфликт, то да, мы будем продолжать. Мы будем воевать“. Владимир Путин производит впечатление очень мудрого государственного деятеля», — отметил американский специалист по связям с общественности и политолог Джон Вароли.

Сказать, что у этого интервью будет многомиллионная аудитория — все равно, что не сказать ничего. Десятки, а то и сотни миллионов человек посмотрят.

За считанные часы этот «идеальный дуэт» Такера с Путиным набрал рекордное число просмотров, а в соцсетях породил множество весьма характерных мемов на злобу дня. Как например этот: Путин и знаменитый американский журналист преспокойно себе беседуют на весь мир, а этот самый мир под ними бьется в истерике от самого факта, что такое стало возможным.