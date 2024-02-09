Похудела со 115 килограммов: что пришлось пережить Елене Цыплаковой

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Она получила известность еще школьницей, но в 28 лет сильно поправилась.

Народная артистка РФ Елена Цыплакова обрела популярность еще в школьные годы после главной роли в кино «Не болит голова у дятла». Она постоянно снималась в фильмах, когда была подростком, и поэтому в ГИТИС поступала уже как опытная актриса.

За всю свою карьеру она засветилась в свыше 60 кинофильмов. В прошлом году она отметила юбилей — 65-летие. Девушка в молодости была привлекательной и худенькой, однако в 28 лет ее фигура сильно изменилась — актриса очень сильно располнела. Уже будучи крупной дамой, актриса сыграла императрицу в сериале «Гардемарины, вперед!».

Ее полнота была следствием поездки на кинофестиваль в одну из стран Африки. Будучи там, актриса заразилась малярией, которую, к сожалению, продолжительное время не могли диагностировать. Для лечения ей прописали новое лекарство, которое спасло ее от болезни, но нарушило обмен веществ и привело к резкому набору веса.

Елена пыталась худеть разными способами, но безуспешно, и вскоре она уже весила больше 100 кг. А так как ролей поубавилось и она не желала показываться на киноэкране в таком виде, то решила заняться режиссурой. В те времена от отчаяния она даже стала выпивать, но смогла побороть эту зависимость.

Спустя десять лет, когда Цыплакова работала над популярным сериалом о Кармелите, у нее обнаружили диабет, от чего появились проблемы с ногами. Как режиссер она подошла к работе чрезвычайно ответственно и трудилась с утра до ночи.

Руководила она, будучи в инвалидной коляске. Доктора утверждали, что ей уже никогда не доведется ходить самостоятельно, но ей удалось найти специалиста-эндокринолога в Казахстане, поправившего ей здоровье.

Сегодня у актрисы диабет первой стадии, ей удается держать под контролем показатели глюкозы и она живет полной жизнью. К тому же, ей удалось похудеть, сбросив вес со 115 кг до 77 кг. Она считает, что в этом ей помогло также обращение к православной вере.

По ее словам, она пришла к Богу именно благодаря своим страданиям. Она восемь лет занималась духовным очищением, анализом собственной жизни, прочитала множество духовных книг. И долгое время именно вера помогает ей легче переносить житейские тяготы.

Любовь

На последнем курсе ВГИКа Елена устроилась в Малый театр, где встретила свою первую любовь — молодого актера из Щукинского училища. Они познакомились на сцене и быстро полюбили друг друга.

Когда они уехали на гастроли в Ригу, то там и поженились. Но их семейная жизнь была короткой и несчастливой. Муж ревновал Елену до белого каления, обвинял ее во всем и не давал ей покоя. Елена не выдержала такого давления, развелась с ним и разорвала все связи.

После этого она завязала страстный роман с известным актером Виталием Соломиным, которого прославила роль доктора Ватсона. Он обещал, что разведется с женой, говорил, что проживает с ней лишь из-за общей дочки.

Но через два года Елена узнала, что законная супруга Соломина беременна в очередной раз. Елена сразу осознала, что стала жертвой обмана, прервала отношения с Соломиным и сразу выскочила замуж за врача-стоматолога, который оказывал ей знаки внимания.

Ее новый муж Сергей Липец был старше почти на 20 лет, имел два неудачных брака и по ребенку от каждого. Судьба не дала им детей. После операции по удалению аппендикса актриса узнала, что не сможет стать матерью. Это был тяжелый удар для нее и ее мужа, с которым она прожила 13 лет. Они пытались сохранить семью, но безрезультатно.

После развода она потеряла всякую надежду на счастье. Но Бог не забывал о ней. Когда ей было 47 лет, он послал ей будущего мужа Павла Щербакова. Однажды она застряла на дороге в своей старой машине, а после того, как прочитала молитву, рядом с ней остановился мужчина и предложил помощь.

Они завязали разговор и обнаружили, что у них много общего. Он был на четыре года моложе ее, но это не имело значения. Некоторое время они просто дружили, а потом полюбили друг друга и поженились. Спустя три года еще и обвенчались.

Они живут душа в душу уже много лет, любят отдыхать на даче под Валдаем, где родилась ее мама. Павел — ее верный спутник и помощник. Он возит ее на работу и занимается административными делами.

У него есть дочь от первого брака, которая часто приезжает к ним в гости. Елена не родила своих детей, но она стала крестной для многих. Один из ее крестников — известный актер Егор Бероев.

Елена Октябревна — талантливая актриса и кинорежиссер. В Московском областном театре драмы и комедии Елена поставила спектакль «Мать Иисуса», который принес ей признание и предложение стать главным режиссером театра.

Еще она открыла актерскую студию при православном приходе. Ее сердце лежит к духовным темам, которые она старается воплощать в своих фильмах. Цыплакова считает, что это нужно людям в наше время.

19 апреля состоялась премьера мелодрамы «Дорога к счастью» — это ее пятнадцатая работа как режиссера. Также сейчас Цыплакова снимается еще в двух сериалах.

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