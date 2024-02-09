«Смешно»: Путин раскрыл Карлсону, кто поддерживал террористов на Северном Кавказе

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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Российский лидер неоднократно пытался выйти со страной на диалог, но вскоре стало понятно, что разговора не будет.

С Соединенными Штатами Америки всегда выстраивались отношения очень спокойно и мягко со стороны Российской Федерации, постоянно акцентировалось внимание, что поддержка США терроризма и сепаратизма на Северном Кавзказе — неприемлема. Однако Штаты продолжали на высшем уровне игнорировать попытки диалога. Об этом заявил российский лидер в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Я многократно ставил вопрос о том, чтобы Соединенные Штаты не поддерживали ни сепаратизм, ни терроризм на Северном Кавказе, но все равно они продолжали это делать. И политическая поддержка, и информационная поддержка, и финансовая поддержка, даже военная поддержка шла со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении террористических формирований на Кавказе», — сообщил журналисту Путин.

Кроме того, президент России также вспомнил один интересный эпизод. Однажды он общался на эту тему со своим коллегой — американским президентом — Джорджем Бушем-младшим. Тот сделал вид, что крайне удивлен и сначала даже якобы не поверил сказанному.

Террористы и сепаратисты воевали с российскими военными подразделениями на Кавказе, в то время как США их поддерживали и мягко называли «оппозицией».

«Вот у нас лежит ответ в архиве из ЦРУ: „Мы работали с оппозицией в России, считаем, что это правильно, и будем дальше работать с оппозицией“. Смешно. Ну ладно, мы поняли, что разговора не будет», — поведал глава государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин указал на человека, повлиявшего на срыв переговоров с Украиной.