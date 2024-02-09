«Мясник» и «генерал 200»: как боевики ВСУ прозвали нового главкома Сырского

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Накануне пост покинул Залужный, заявив, что украинской армии необходимы перемены. Однако новому главнокомандующему явно не рады.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже успели дать прозвища своему новому главнокомандующему. Об этом пишет американское издание Politico.

Накануне пост главкома ВСУ покинул Валерий Залужный, объяснив решение необходимостью перемен в руководстве. На его место президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского, который ранее командовал сухопутными войсками.

С назначения прошло немного времени, а боевики уже не рады новому главкому. Ему дали два прозвища: «мясник» и «генерал 200». Оба «новых имени», по данным СМИ, связаны с большими потерями в армии под началом Сырского. В частности, боевики напоминают о том, как командир повел их в «мясорубку» в Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР).

В ВСУ назначение Сырского называют «очень плохим решением», ссылается на слова капитана газета.

Тем временем пока неизвестно, какую теперь должность займет Залужный. Некоторое время назад депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что экс-главком ВСУ согласился стать послом в Великобритании. При этом официального подтверждения этой информации нет. Если же это действительно так, то, по мнению депутата, Залужный пропадет как политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ.