Силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России

Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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В Минобороны РФ привели подробности по попыткам киевского режима атаковать российские территории.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами в течение ночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, киевский режим пытался атаковать Курскую, Брянскую и Орловскую области. Кроме того, дроны были запущены над территориями Краснодарского края и акваторией Черного моря.

В результате российским военным удалось перехватить 19 беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (два БПЛА), Брянской (пять БПЛА) и Орловской (четыре БПЛА) областей, над территорией Краснодарского края (два БПЛА) а также над акваторией Черного моря (шесть БПЛА)», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под обстрел ВСУ попало белгородское село Ржевка, в результате чего были пострадавшие среди мирного населения.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.