Все равно восстановятся: Путин сообщил, когда удастся договориться с Украиной

Путин заявил об уверенности в том, что Россия и Украина смогут договориться

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Глава государства отметил, что это лишь вопрос времени.

Рано или поздно Россия и Украина все равно придут к соглашению, а отношения между двумя народами восстановятся. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Рано или поздно все равно мы договоримся. Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит. Все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — подтвердил президент.

Возможно, кто-то из западных стран наивно полагает, что одна часть русского народа «оттащится» от другой, но это — грубая ошибка. Президент России уверен, что воссоединение рано или поздно произойдет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин не верит в агрессивность внешней политики Китая. РФ и КНР соседи, а соседей, так же как близких родственников, не выбирают.