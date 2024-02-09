Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Боевик посетовал — противостоять российским войскам невозможно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российской армии, потому что она «бесконечна». Об этом заявил немецкий наемник по имени Бен изданию Bild.

«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — указал боевик.

Бен связал неудачи киевского режима с тем, что западные союзники долго медлили с поддержкой, выделяя финансы и оружие «фрагментно». К полному провалу контрнаступления, по его словам, также привели мощь российской армии и нескоординированные действия ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Владимира Путина, цели спецоперации по защите Донбасса все еще не полностью выполнены из-за действующих на Украине неонацистских движений.