Шойгу провел совещание в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий / Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава Минобороны посетил передовой пункт управления «Западной» группировки войск.

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу посетил пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск, где заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Сообщается, что Шойгу ознакомился с текущей ситуацией, а также планами дальнейших действий. Министр обороны подчеркнул важность непрерывного обеспечения войск всем необходимым вооружением, а также техникой, боеприпасами прочими средствами для успешного выполнения поставленных задач.

Министру обороны от командующего группировкой «Западная» генерала-полковника Евгения Никифорова доложили о высокой эффективности взаимодействия между расчетами огневых комплексов, разведывательно-ударными средствами и бойцами штурмовых подразделений.

Шойгу поблагодарил командиров за эффективное управление личным составом. Он подчеркнул, что благодаря грамотному управлению удалось улучшить положение российских войск. Также он призвал активнее вести разведку по всей глубине обороны и действовать на опережение.

Затем Шойгу проверил работу штаба группировки войск прикрытия государственной границы РФ. Заслушав доклады командиров, министр обороны постановил выделить дополнительные разведывательные и ударные средства действующим подразделениям.

Кроме того, он провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, где ознакомился с текущим положением дел в зоне проведения спецоперации, действиям противника и выполнением боевых задач. Министру обороны доложили об успешном поражении реактивной системы залпового огня HIMARS, ракетного комплекса С-300, склада боеприпасов и гаубицы М777 на различных направлениях. В конце визита он поблагодарил личный состав за успешное выполнение поставленных задач.