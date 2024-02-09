«Если дядя Али увидит тебя»: Жади из «Клона» снялась в откровенной фотосессии

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001-2002г.

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Знаменитой исполнительнице Джованне Антонелли 47 лет. Она до сих пор способна сводить мужчин с ума красотой.

Актриса Джованна Антонелли, сыгравшая Жади в сериале «Клон», опубликовала в личном блоге серию откровенных снимков. Она предстала перед публикой полностью обнаженной.

Несмотря на откровенный стиль, актрисе удалось сделать кадры нежными и таинственными. Антонелли аккуратно подошла к показу пикантных частей тела, но главное — не прибегала к чрезмерному фотошопу. Поклонники смогли разглядеть все нюансы фигуры 47-летней знаменитости, отметив ее натуральную красоту.

«Замечательно»;

«Если дядя Али увидит тебя такой. Он потащит тебя в Медину»;

«Как же мне нравится видеть проявление естественной сексуальности женщины. Не обязательно быть пошлой!»;

«В словаре нет слов, чтобы выразить твою красоту», — написали фанаты.

А сами Антонелли до этого признавалась, что она вовсе не переживает из-за возраста. Больше всего ее тревожит то, что у нее катастрофически не хватает времени на все задуманное.

«У меня кризис времени, точнее, кризис нехватки времени, чтобы сделать все, что хочу. Критика и похвала для меня уже — одно и тоже. у меня есть самооценка, ответственность и полномочия», — говорила знаменитость.

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