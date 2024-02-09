Первым делом самолеты: в России отмечают День работника гражданской авиации

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Отечественные авиазаводы сегодня имеют заказы на год вперед.

Праздник для тех, у кого первым делом — самолеты. В России сегодня отмечают День работника гражданской авиации — отрасли, имеющей стратегически важное значение для страны, территория которой простирается от Калининграда до Владивостока.

О в прямом смысле высококлассных профессионалах, чья работа связана с небом, в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Полякова.

Ту-124 в 1963-м году сел на Неву с отказавшими двигателями. Это фото — чуть ли не единственное доказательство произошедшего. Писателю Юрию Туйску удалось ускользнуть от сотрудников госбезопасности.

«Снимать не разрешали, я это понял, я наблюдал, смотрю — отнимают кто пытается снять, милиции было много, они подбегают к этим людям, засвечивают пленку и отдают фотоаппарат», — вспоминает писатель Юрий Туйск.

Случившееся в прессе тогда окрестили чудом на Неве. Сегодня посадка на воду — рядовой элемент пилотирования, который отрабатывают на тренажерах в летных вузах. В учебную программу внесены изменения.

После инцидента с Ил-86 в 1984-м тоже произошли серьезные корректировки в конструкции самолета. Борт летел из Ташкента в Москву. В районе Актюбинска началась сильная тряска. Второй пилот — Леонид Бугаев до сих пор помнит каждую секунду этого авиапроисшествия.

«Произошел отрыв закрылка правого, дальше левого, через несколько секунд. Были пробиты закрылками негерметичная часть фюзеляжа», — рассказывает заслуженный пилот России Леонид Бугаев.

Взлетно-посадочная полоса Актюбинска не подходила для приема даже исправного Ил-86. Но выбора у пилотов не было. Борт приземлился без последствий для пассажиров. Осматривать крылья прилетел генеральный конструктор Ильюшина. После этого инцидента изменили форму закрылков.

Ил-86 — среднемагистральный самолет, который требует полосу определенного качества и длины. Далеко не все города Советского союза могли принимать его. Небольшие населенные пункты соединил Як-40, который стал еще и самой удачной экспортной машиной.

Як-40 — первый в мире реактивный самолет для местных авиалиний. Взлетал с коротких полос и даже — грунтовых площадок. В 1970-е годы он стал настоящим символом советской гражданской авиации и пользовался успехом за рубежом. Спустя полвека история повторяется. Отечественные лайнеры снова готовы покорять зарубежные рынки.

Авиационные заводы благодаря антироссийским санкциям завалены заказами на годы вперед. Только национальный перевозчик планирует приобрести почти 250 лайнеров. Конструкторские бюро объявили охоту за будущими инженерами.

«Студенты уже в процессе подготовки работают именно по направлению КБ, что очень важно. Защита дипломных проектов происходит в КБ, где присутствуют специалисты со стороны КБ, а также с МАИ», — прокомментировал доцент кафедры НИУ МАИ Иван Арбузов.

После наполнения российского авиапарка новыми самолетами — отечественные машины смогут выйти на международные рынки. Sukhoi Superjet, Ту-214, МС-21, Ил-96 получили уникальную возможность показать всему миру, что у нас не разучились строить комфортные, надежные и, что важно для бизнеса, недорогие самолеты.