«В этом нет сомнений»: Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту.

После публикации интервью с Владимиром Путиным журналист Такер Карлсон выложил еще одно видео, в котором поделился впечатлениями об этом разговоре.

Запись была сделана в Кремле — сразу после беседы. Американский журналист подчеркнул, что заявление российского президента о готовности к мирному разрешению украинского кризиса лично его удивило. Но, как высказался Карлсон, тот бы не стал говорить этого, если бы так не думал. Телеведущий также отметил, что Путин дал «чрезвычайно детальный» ответ о предпосылках конфликта. Кроме того, американский журналист прокомментировал стремления в руководстве США сменить власть в России.

«Слабое центральное правительство в стране с крупнейшим в мире ядерным арсеналом — это безумие. Особенно в такой большой стране с таким количеством языков, этносов и религий. Если вы добиваетесь слабой власти в такой стране, то вы просто чокнутые, поскольку ее ядерные арсеналы тогда окажутся в свободном плавании. А нами управляют психи — президент и эта ядовитая идиотка, Виктория Нуланд», — сказал Карлсон.

Такер Карлсон также заявил, цитата, что только идиот может верить в то, что Россия занимается экспансией. Так он прокомментировал звучащие на Западе заявления, что если не помогать киевскому режиму, то российские войска войдут в Польшу и Прибалтику.

По итогам разговора с российским президентом журналист назвал его умным собеседником, «в этом нет никаких сомнений», отметил Карлсон.

Он также сообщил, что никаких временных ограничений при интервью с президентом России Владимиром Путиным ему не ставилось. Общая продолжительность выложенной записи беседы — два часа семь минут и 18 секунд.