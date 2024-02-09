Байден назвал себя «самым квалифицированным» в США для поста президента

Джо Байден в ответ на доклад спецпрокурора уверен, что с его памятью все хорошо

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Однако население страны уверено, что лидер нации давно не годится на должность главы государства. И не только в силу возраста.

Американский лидер Джо Байден заявил, что именно он является самым подготовленным человеком в США для поста президента. Об этом он сообщил на недавней пресс-конференции, в ходе которой, кстати, назвал премьер-министра Израиля чужим именем. Глава государства также заявил, что смог поднять США на ноги.

«Я самый квалифицированный человек в этой стране, чтобы быть президентом и закончить работу, которую я начал», — уверен Байден.

Лидер страны также прокомментировал доклад специального прокурора Роберта Хера касательно ненадлежащего хранения документов. Чиновник подчеркнул, что Байден оставил себе бумаги без злого умысла, из-за проблем с памятью. В ответ президент заявил, что с его головой все в порядке.

«Я знаю, что, черт возьми, я делаю. Я поставил эту страну на ноги. Мне не нужны его рекомендации», — заявил Байден.

Впрочем, общественность сомневается в этом все сильнее и сильнее. Не так давно Байден заявил, что общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в 2021 году. Правда, политик скончался в 2017-м.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство американцев считают Байдена умственно отсталым. Согласно недавнему исследованию, 59% граждан уверены, что умственные способности американского лидера снижаются.