«Заряженные недругами»: Волочкова показала и высмеяла своих хейтеров

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Балерина заявила, что оценивать ее могут только те, кто знает лично.

Если раньше критикующие Анастасию Волочкову буквально сами к ней лезли, то на днях знаменитость решила сама вспомнить обо всех осуждающих ее и непонимающих ее жизни. В социальной сети балерина опубликовала список самых злобных хейтеров.

Балерина отметила, что многие из этих критиков не имеют фотографий на своих страницах или у них закрыты аккаунты. По ее мнению, это указывает на то, что большинство негативных комментариев приходят от «писак-ботов».

«Заряженные недругами и злыми, мстительными, завистливыми людьми. Я даже предполагаю теперь, откуда ветер дует. Но меня это вовсе не заботит, как и прежде. У меня-то ветер перемен прекрасных! В творчестве, в команде и в жизни», — написала Волочкова.

По утверждению балерины, оценивать ее могут только те, кто знает лично. Все остальные обязаны молча наблюдать за ней, если им что-то не нравится в ее образе жизни.

К слову, Волочковой к критике давно не привыкать — она любит удивлять публику смелыми выходками. Не боится танцовщица быть откровенной и в особых ситуациях, например, во время интервью и под градусом. Пока общественность пытается переварить один скандал, связанный с Волочковой, она уже оказывается в другом. В пиаре и смелости за последние годы артистка совершила персональный триумф, как когда-то в балете на сцене Большого театра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему шоумен Никита Джигурда спустя 20 лет дружбы прервал общение с Анастасией Волочковой.