Фото, видео: www.globallookpress.com / Filip Singer; 5-tv.ru

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Украинский лидер обещал своим избирателям мир в государстве, но не сдержал слово.

Президент России Владимир Путин назвал в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, почему украинский лидер Владимир Зеленский переметнулся на сторону Запада. По словам российского лидера, однажды он говорил с Зеленским о неонацизме.

«Я говорил ему: „Володя, что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом?“ Он фронтовик», — отметил Путин.

Президент решил не разглашать ответ Зеленского на этот вопрос, однако напомнил, что тот обещал своим избирателям мир в государстве. Но не сдержал слово — как только занял кресло главы государства, то понял, что неонацисты крайне опасны из-за своей агрессивности и активности, а потому с ними лучше сотрудничать, нежели конфликтовать.

«Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей», — считает Путин.

Путин рассказал Карлсону, как украинцы просили объединиться с Русским царством

Российский лидер также добавил, что Запад во главе с США всегда будет поддерживать тех, кто борется с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал про самую большую ошибку США с долларом. По словам президента РФ, даже союзники Америки начинают сокращать запасы долларов.