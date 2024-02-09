Путин рассказал, кто на самом деле взорвал «Северные потоки»

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Диверсия на газопроводах произошла почти два года назад. Только недавно Швеция решила прекратить расследование этого дела по причине того, что якобы так и не были найдены виновные.

Президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто подорвал «Северные потоки».

«Вы, конечно», — ответил российский лидер со смехом.

Такер Карлсон, в свою очередь, решил отшутиться. Отметил, что имеет «алиби».

«Я был занят в тот день. Я не взрывал «Северный поток», — пошутил в ответ журналист.

Путин же указал, что у ЦРУ (Центральное разведывательное управление) вряд ли было алиби.

«Я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: „Ищи того, кто заинтересован“. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать, потому что заинтересованных может быть немного, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все», — заявил президент.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Только недавно Швеция объявила о прекращении следствия по делу о диверсии на «Северных потоках». Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Стокгольм также официально заявил о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках». При этом Генпрокуратура Германии сообщила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.