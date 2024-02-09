В Москве горит крыша многоэтажки на площади четыре тысячи «квадратов»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann; 5-tv.ru

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На месте работают экстренные службы.

На севере Москвы полыхает крыша шестиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает столичное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Возгорание произошло в доме на улице Черняховского в районе метро Аэропорт. Дептранс перекрыл движение по улице. Очевидцы сообщают, что жильцы просят о помощи, стоя на балконах. В настоящий момент из здания эвакуировали более 400 человек.

Известно, что уже обрушилась часть чердака. Для тушения привлекли два вертолета К-32.

О пострадавших и жертвах сведений нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неподалеку от Красной площади загорелось, находящееся на реконструкции здание. Пожар был оперативно потушен силами МЧС. Установление всех обстоятельств и причин возгорания контролирует Тверская межрайонная прокуратура.