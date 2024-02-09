Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Российский президент отметил стремительно развивающуюся экономику Поднебесной и ее дальнейший потенциал.

Западные страны больше боятся сильного Китая, чем сильной России. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер отметил, что в Поднебесной живет порядка полутора миллиарда человек, которые стремительно развивают экономику страны.

«Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, потому что в России 150 миллионов человек, а в Китае полтора миллиарда, и экономика Китая развивается семимильными шагами — пять с лишним процентов в год, было еще больше, но этого для Китая достаточно», — сказал российский лидер.

Путин также вспомнил слова немецкого политика Отто фон Бисмарка, который сказал, что важны не намерения, а потенциал. А он у Китая колоссален. Экономика страны является первой в мире по паритету покупательной способности, по объемам.

«Уже обогнали США и достаточно давно, и темпы давно растут. Ну, сейчас не будем говорить, кто кого боится, давайте не будем рассуждать такими категориями», — добавил Путин.

К слову, в январе на Западе стали появляться новости о том, что госбанки Китая начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточать ограничения после новых требований со стороны США. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что Москва считает Пекин своим важным стратегическим партнером. Только за минувший год товарооборот между странами достиг 240 миллиардов долларов, что стало рекордным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад намерен «раскачивать» ситуацию в России на фоне выборов президента.