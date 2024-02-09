Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ Сырского не общается с ним

Фото: Zuma / ТАСС

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По словам мужчины, он ничего не знает о брате уже давно.

Брат нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по имени Олег заявил, что много лет не общается с ним. Проживающий во Владимире мужчина дал небольшое интервью агентству ТАСС.

По его словам, он не следит за жизнью родственника. Он добавил, что Александр Сырский провел на Украине всю жизнь.

«Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <…> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — заявил Олег Сырский.

Как сообщает RT, мать нового главнокомандующего поддерживает президента России Владимира Путина. В своих социальных сетях женщина размещала соответствующие посты.

«Проводник интересов»: что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском

Ранее, писал 5-tv.ru, военный эксперт Константин Сивков считает, что бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного могут сделать послом Украины в одном из иностранных государств. В то же время против него могут выдвинуть обвинения в некачественном управлении войсками, подрыве оборонной способности Украины с последующей изоляцией от общества. Наконец, третий вариант — ликвидация вкупе с попыткой обвинения РФ в случившемся.